Tutti contro Belen Rodriguez dopo quello che hanno visto: fiumi di veleno sull’argentina (Di martedì 7 luglio 2020) Fan in difesa di Stefano De Martino, dopo le foto di Belen Rodriguez pubblicate da chi mentre bacia la sua nuova fiamma Gianmaria Antinolfi, imprenditore napoletano che avrebbe fatto breccia nel cuore dell’ex di Stefano De Martino. A beccare la modella argentina con la sua nuova fiamma è il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini. I paparazzi hanno fotografato Belen in barca mentre bacia appassionatamente un altro. Si tratta di Signorini ha condiviso la copertina del suo giornale con il bacio bollente tra Belen e Antinolfi, suscitando critiche velenose verso la showgirl. Parole che molti sui social stanno condividendo con Belen che, a differenza di Stefano De Martino, trova ben poche lance a suo favore. Continua dopo la foto “Cambiano fidanzati come fossero mutande” osserva ad esempio qualcuno. E ancora: “Dimenticano i mariti o le mogli nel giro di ... Leggi su caffeinamagazine

lauraboldrini : Questa è una legge contro le discriminazioni e la violenza. È una legge per un Paese più giusto, per tutte e per… - matteosalvinimi : #Salvini:Non passate per 'Legge contro omofobia' quella che è una legge bavaglio anche per chi rispetta le scelte d… - davidealgebris : Non sono mai stato pro Berlusconi ma se vero sentenza per frode fiscale è stata decisa a tavolino, questo equivale… - cosimosimone2 : RT @Bibbi677: @IlRossoNero77 Giusto per capire. Giocate contro la Lazio senza Immobile e Caicedo. Giocate contro la Juve senza Dybala e DeL… - aconfal : BENISSIMO. ERA ORA. ABBIAMO RISOLTO IL PROBLEMA DELL’IMMIGRAZIONE. PORTIAMOLI TUTTI IN BELGIO. Respingere migrant… -

Ultime Notizie dalla rete : Tutti contro Politica, tutti contro la burocrazia Il Foglio Bologna ha riaperto la strada agli show post-lockdown: “Emozionante e dura da organizzare. Il tempo ci era contro“

"Il pubblico era in astinenza da spettacolo dal vivo. Neppure la pioggia è riuscita ad allontanarli dal palco. Sono rimasti tutti lì, seduti sulle loro poltrone distanziate fino alla fine": Giovanni G ...

Il coronavirus, una “patologia” e la sua evoluzione. Tutti, o quasi, hanno sbagliato!

Inserito il 23 giugno 2020 da admin. - infettivologia - segnala a: L’autore esamina i diversi aspetti della pandemia da Covid-19 mettendo, in evidenza contraddizioni e/o errate informazione date nel t ...

"Il pubblico era in astinenza da spettacolo dal vivo. Neppure la pioggia è riuscita ad allontanarli dal palco. Sono rimasti tutti lì, seduti sulle loro poltrone distanziate fino alla fine": Giovanni G ...Inserito il 23 giugno 2020 da admin. - infettivologia - segnala a: L’autore esamina i diversi aspetti della pandemia da Covid-19 mettendo, in evidenza contraddizioni e/o errate informazione date nel t ...