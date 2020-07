“Subito il Recovery per contrastare le conseguenze di una pandemia”, sollecita il Commissario Gentiloni (Di martedì 7 luglio 2020) Intervenendo in video-conferenza stampa a Bruxelles, Paolo Gentiloni, Commissario europeo all’Economia, ha auspicato una “rapida attuazione del piano per la ripresa proposto dalla Commissione, costruito intorno a Next Generation Eu, aiuterebbe a rendere migliori le prospettive dell’economia europea, dando tra l’altro una spinta alla fiducia”. Gentiloni: “Recovery contro le disguaglianze” Un monito volto a dare un’accelerazione ai lavori del Consiglio e della Commissione, affinché gli interventi – in special modo nel nostro Paese – non tardino più del dovuto. Del resto, ha ribadito Gentiloni, “Il coronavirus Sars-Cov-2 ha già provocato la morte di oltre mezzo milione di persone nel mondo, un numero che cresce di giorno in giorno. Le previsioni di oggi mostrano gli effetti economici devastanti ... Leggi su italiasera

