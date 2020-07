Stefano Vukov (coach Rybakina): “Alla WTA non interessa la salute delle giocatrici” (AUDIO) (Di martedì 7 luglio 2020) “La WTA non mi sta facendo vedere di avere un grande interesse della salute delle giocatrici“. Stefano Vukov, coach di Elena Rybakina, astro nascente del circuito internazionale, attacca duramente il circuito internazionale femminile in merito a una dubbia ripresa post emergenza sanitaria. In vista della trasferta americana Vukov alza numerosi dubbi soprattutto in merito alla quarantena: “Per stare in hotel per 18 giorni consecutivi che tipo di partite pensano di fa uscire? – si domanda Vukov durante la puntata di ‘Spazio Tennis’ in onda su Sportface -. Secondo me la miglior cosa sarebbe riprendere a gennaio. Però il problema è che non vogliono fare i tornei senza punti per diritti televisivi e per soldi“. L’INTERVISTA A Stefano Vukov Leggi su sportface

