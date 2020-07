Sospesi i voli dal Bangladesh. Ieri a Fiumicino arrivati sei positivi (Di martedì 7 luglio 2020) Sospesi i voli dal Bangladesh, Ieri sei positivi a Roma. Lo aveva chiesto l’Unità di crisi della Regione Lazio, oggi l’ufficialità “Sospendere i voli provenienti dal Bangladesh”. A chiederlo oggi era stato l’Unità di crisi della Regione Lazio perché “non garantiscono i livelli di sicurezza”. Tale richiesta era giusta dopo che Ieri a Fiumicino un aereo proveniente da Dacca aveva portato son sé sei persone risultate positive al Coronavirus su duecentoventicinque passeggeri. Tutte le persone presenti sul volo sono state sottoposte al tampone e al test sierologico. Al momento sono state anche sottoposte a isolamento. Ma ecco un importante novità: come richiesto, i voli dal Bangladesh sono stati Sospesi per almeno una settimana. La disposizione è stata firmata dal Ministro della ... Leggi su bloglive

