Roma, operazione anti camorra: arrestato fratello di una senatrice (Di martedì 7 luglio 2020) A Roma una maxi operazione anti camorra contro il clan Senese ha portato anche all'arresto del fratello e del nipote della senatrice Cirinnà. Tra i capi d'imputazione estorsione, trasferimento fraudolento di valori, riciclaggio, autoriciclaggio e reimpiego di proventi illeciti. La maxi operazione che è stata effettuata oggi a Roma ha portato all'arresto di molti membri del clan camorrista Senese. Tra gli arrestati anche il fratello e il nipote della senatrice Cirinnà, Claudio e Riccardo, che ha voluto esprimere dolore per quanto avvenuto ai suoi famigliari. "Mi auguro che chiarisca tutto" ha detto la senatrice riferendosi al fratello. operazione anti camorra a Roma: 28 persone in manette

