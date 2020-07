Roberta Ragusa «è stata avvistata in Liguria», clamoroso annuncio della difesa di Logli (Di martedì 7 luglio 2020) Caso Roberta Ragusa ultim’ora Ansa: «Roberta Ragusa è stata avvistata in Liguria». Clamorose dichiarazioni quelle del nuovo avvocato di Antonio Logli. Una testimonianza che sembra essere l’asso nella manica dell’avvocato Enrico Di Martino che sta lavorando al ricorso in Corte Europea su volere del suo assistito. L’avvocato di Logli svela il suo asso nella manica per il ricorso in Corte Europea Lo scopo è ottenere la revisione del processo a un anno dalla sentenza della Corte di Cassazione che ha condannato Antonio Logli a 20 anni di reclusione per omicidio volontario e distruzione di cadavere. Il presunto avvistamento di cui in oggetto risalirebbe all’estate scorsa. Lo avrebbero rivelato due testimoni «mai ascoltati», secondo la difesa di Logli. «Roberta Ragusa avvistata in Liguria» «Sono ... Leggi su urbanpost

