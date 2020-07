Ripartono Profiling 8 e 10, da martedì 7 luglio in onda su Giallo e FoxCrime (Di martedì 7 luglio 2020) Un martedì all’insegna del poliziesco francese sia in chiaro che sulla tv satellitare: dal 7 luglio Ripartono in replica Profiling 8 e 10, in onda rispettivamente su Giallo e FoxCrime. Il canale 38 del digitale terrestre trasmette l’ottava stagione della serie francese, che riparte con due episodi in prima serata proprio mentre sta per terminare la programmazione domenicale in prima serata: Profiling 8 si conclude con gli ultimi due episodi domenica 12 luglio, ma nel frattempo dal 7 luglio la stagione torna in onda dal primo episodio ogni martedì, seguita da un episodio di Tandem. L’ottava stagione di Profiling è la seconda che ha per protagonista Adèle Delettre (interpretata da Juliette Roudet), con il suo carico personale di un passato molto travagliato, che riguarda anche la sorella gemella Camille (interpretata dalla stessa ... Leggi su optimagazine

Ultime Notizie dalla rete : Ripartono Profiling Ripartono Profiling 8 e 10, da martedì 7 luglio in onda su Giallo e FoxCrime OptiMagazine Riparte Tandem su Giallo, in onda dalla prima stagione da sabato 27 giugno

Un rewatch di Tandem su Giallo, la serie poliziesca francese torna in onda dalla prima stagione a partire da sabato 27 giugno Riparte dal principio la programmazione di Tandem su Giallo, ogni sabato s ...

Un rewatch di Tandem su Giallo, la serie poliziesca francese torna in onda dalla prima stagione a partire da sabato 27 giugno Riparte dal principio la programmazione di Tandem su Giallo, ogni sabato s ...