Righini-Maselli | da Zingaretti soliti annunci | cittadini non lo gradiscono

Roma – "I toni trionfalistici con cui Zingaretti ha annunciato che ci saranno oltre 646 milioni di euro di fondi europei 2014-2020 'riprogrammati' da investire nel Lazio, sono del tutto fuori luogo. Si tratta infatti di risorse che se non fosse per le modifiche adottate dalla Commissione europea e per le norme contenute nel Dl Rilancio, a seguito delle nuove esigenze sorte con la pandemia, la Regione Lazio avrebbe perso per propria incapacità a gestire i fondi Ue. Quindi, come si dice in gergo calcistico, Zingaretti si è salvato in corner." "Capiamo che sul governatore del Lazio, nonché segretario nazionale del Pd, pesa come un macigno l'ultimo posto nella classifica sul gradimento dei presidenti di Regione e cerca visibilità a tutti i costi, ma non può far passare per un grande successo ciò ...

