Reazione a catena 6 luglio 2020: ancora campioni i Sali e scendi ma senza montepremi (Di martedì 7 luglio 2020) Nella puntata del 6 luglio di Reazione a catena, i Sali e scendi si riconfermano campioni, ma a mani vuote. Mentre nella puntata precedente avevano vinto 16.000 euro, stavolta non sono riusciti a vincere il montepremi legato al gioco finale dell’Ultima parola.. Nonostante sia stata una puntata sottotono, i Sali e scendi hanno recuperato terreno. Ed hanno sconfitto le loro avversarie: le Tre per tre. Reazione a catena 6 luglio le sfidanti dei Sali e scendi Le Tre per tre sono le sfidanti dei Sali e scendi. Matilde, Delia e Daniela, vengono da Imola, in provincia di Bologna e Cava de’ Tirreni in provincia di Salerno. Hanno scelto tale appellativo in quanto sono figlie di tre sorelle e quindi cugine. Le tre ragazze sono molto diverse tra loro: Matilde è la despota, Delia la diplomatica. Mentre Daniela è la romantica. Nel primo gioco Caccia la parola, i ... Leggi su maridacaterini

MMastrantuono : RT @mazziotta91: La vera reazione a catena era con lui #reazioneacatena ed anche quest' anno lo vedrò l anno prossimo! Liorni bocciato! ht… - disilluso_ : @allebralle91 Ma perché? A reazione a catena ti squalificherebbero. - italiaserait : Reazione a catena, puntata 6 Luglio 2020: i Sali e Scendi tornano da pluri campioni cosa è successo oggi, chi ha vi… - blavckthorn : finisco reazione a catena e chiudo il sondaggio ?? - miscroque : @F4basita Grazie, non sapevo questo dettaglio (anche io cresciuta con nonna, ma a quest’ora si guardavano i vari re… -

Ultime Notizie dalla rete : Reazione catena Reazione a catena, puntata 5 Luglio 2020: i Sali e Scendi vincono ancora, ecco quanto e la parola finale Italia Sera Da Modigliani a Corto Maltese, la settimana in tv su Rai, Sky e Netflix

Due le serie che ci accompagneranno su Rai 5 da lunedì a venerdì, entrambe da seguire al mattino, nel tardo pomeriggio o dopo la mezzanotte. Museo con vista parte dalle sale della Tate Britain per lan ...

Affari Tuoi torna in prima serata: condurrà Marco Liorni

Marco Liorni alla guida di Affari Tuoi. Secondo indiscrezioni il popolare game show di Rai Uno tornerà in onda in prima serata con tre appuntamenti settimanali. Il programma, prodotto dalla società En ...

Due le serie che ci accompagneranno su Rai 5 da lunedì a venerdì, entrambe da seguire al mattino, nel tardo pomeriggio o dopo la mezzanotte. Museo con vista parte dalle sale della Tate Britain per lan ...Marco Liorni alla guida di Affari Tuoi. Secondo indiscrezioni il popolare game show di Rai Uno tornerà in onda in prima serata con tre appuntamenti settimanali. Il programma, prodotto dalla società En ...