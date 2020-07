Razzismo, aumento del 13% in 2 anni. Dunque il problema non è Salvini? (Di martedì 7 luglio 2020) Uno studio di Demos&Pi dimostra che il 60% degli italiani percepisce un clima razzista, il 13% in più rispetto a due anni fa, in pieno “periodo Salvini”. Il problema del Razzismo in Italia esiste, e gli italiani lo sanno bene. Questo è ciò che emerge dall’ultimo sondaggio Demos&Pi, secondo il quale più della metà dei … L'articolo Razzismo, aumento del 13% in 2 anni. Dunque il problema non è Salvini? proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Ultime Notizie dalla rete : Razzismo aumento Negli Stati Uniti l’epidemia fa crescere disuguaglianze e razzismo Internazionale Più pericolo razzismo ora che con Salvini. Il sondaggio imbarazza Conte

C'è un dettaglio passato inosservato nell'ultimo sondaggio Demos&Pi pubblicato su Repubblica e commentato da Ilvo Diamanti. E cioè che oggi rispetto al Medioevo del governo Conte I, cioè quando al Vim ...

Black lives matter, cosa ci raccontano le statue abbattute nel mondo

Durante il mese di giugno in tutto il mondo molte persone sono scese in piazza per dimostrare sostegno al movimento Black lives matter, catalizzato dalla morte di George Floyd, un uomo nero ucciso dal ...

