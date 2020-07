Pallacanestro Brescia, Ferrari: “Ora tocca alla squadra dimostrare di essere fantastica” (Di martedì 7 luglio 2020) Cambia l’assetto della Pallacanestro Brescia. Mauro Ferrari, amministratore delegato di Germani Spa, title sponsor del club è al centro della nuova realtà societaria, presentata oggi nel Salone Vanvitelliano di Palazzo della Loggia, alla presenza del sindaco Emilio Del Bono. “L’importante è restare attaccati alle tre-quattro squadre che si contenderanno lo scudetto, come abbiamo fatto la scorsa stagione fino all’interruzione del campionato per la pandemia – ha esordito Ferrari – Ci sono i presupposti per far bene ma non faremo mai il passo piu’ lungo della gamba”. Il passaggio di consegne è stato reso possibile dal “decreto salva citta’” della Fip: Matteo Bonetti resta patron del club, Graziella Bragaglio manterrà la carica di presidente. Ferrari ha poi proseguito: “Ora ... Leggi su sportface

