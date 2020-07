Operazione antiriciclaggio con sorpresa: Bruno Peres in una delle case sequestrate (Di martedì 7 luglio 2020) Stefano Vladovich Il giocatore della Roma viveva in un attico avuto in comodato d'uso Quando, ieri mattina, hanno fatto irruzione nell'attico di viale Copenaghen 39, all'Eur, Bruno Peres dormiva. Svegliato di soprassalto dai carabinieri del nucleo operativo di via in Selci, il difensore della Roma, non credendo di trovarsi di fronte alle forze dell'ordine, ha chiamato il 112. Sfrattato dall'appartamento sequestrato al suo proprietario, Fabio Pignatelli di 48 anni, al giocatore brasiliano è toccato spiegare il perché di quella strana locazione, un comodato d'uso scaduto da tempo. «La vicenda ha contorni ancora poco definiti», commenta il legale di Pignatelli, l'avvocato Massimo Ferrandino. L'attico ceduto a Peres è uno dei beni sequestrati a una banda di presunti truffatori, 28 persone indagate, 19 arrestati dei quali 13 in carcere, da tre ... Leggi su ilgiornale

