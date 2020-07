Nuoto, Butini: “L’attività natatoria di preparazione ha ripreso quasi a pieno regime” (Di martedì 7 luglio 2020) “L’attività natatoria di preparazione, pur confrontandosi con le enormi difficoltà del momento, ha ripreso quasi a pieno regime. Va dato merito che, pur in mancanza di obiettivi internazionali a breve termine, gli atleti stanno affrontando, grazie al supporto dei tecnici, gli allenamenti quotidiani con un alto livello motivazionale. A circa sei settimane dalla riapertura, l’attività di preparazione è ripresa in tutta Italia. Dobbiamo purtroppo lamentare la chiusura ancora di alcune realtà importanti del nostro movimento come Livorno e Busto Arsizio, dove ancora le piscine olimpioniche non hanno ripreso l’attività“. Queste sono le parole d’esordio del direttore tecnico della Nazionale di Nuoto, Cesare Butini, rilasciate per il sito della Federazione e ritraenti il periodo di preparazione degli atleti italiani ... Leggi su sportface

