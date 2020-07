Nando Colelli diventerà padre: l’ex gieffino su Instagram mostra il pancione di Sara (Di martedì 7 luglio 2020) Nando Colelli al settimo cielo, l’ex gieffino non vede l’ora di diventare padre per la prima volta Vi ricordate di Nando Colelli? In passato divenne noto per aver partecipato al Grande Fartello 11, fu uno dei personaggi più chiacchierati. Negli ultimi anni non si è parlato molto di lui, dopo l’esperienza vissuta nella casa più spiata d’Italia si è allontanato molto dal gossip e dallo spettacolo. Di recente è tornato però a far parlare di sé con la notizia che presto diventerà padre per la prima volta. Poche ore fa sul suo profilo Instagram ha postato una foto dove si vede lui che abbraccia il pancione della compagna Sara Marcello, entrambi sono al settimo cielo per l’arrivo del figlio. Da poco l’ex gieffino ha svelato in un’intervista rilasciata a Novella 2000 che lui e ... Leggi su nonsolo.tv

