Montolivo in Messico? Il Cremonesse lo annuncia, dall’entourage nessuna conferma (Di martedì 7 luglio 2020) Riccardo Montolivo e il suo trasferimento in Messico sono avvolti nel mistero. Il Cremonesse Xalapa ha già annunciato di aver trovato un accordo con l’ex milanista, del quale ha rilanciato sui social la foto. C’è tuttavia un giallo: finora ci sono soltanto i comunicati del club, ma non si sa ancora se la Cremonesse Xalapa sarà ammessa al nuovo campionato; la società spera di essere ammessa a una nuova Lega di calcio, parallela a quella riconosciuta dalla Federazione. Nel frattempo non ci sono ancora conferme dall’Italia dall’entourage del calciatore. Il club messicano, oltre a Montolivo, aveva pensato di far tornare in campo anche l’ex juventino Andrea Barzagli, che però avrebbe declinato l’offerta. Leggi su sportface

