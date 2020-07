Lautaro Martinez Barcellona, Bartomeu: «Parleremo finita la stagione» (Di martedì 7 luglio 2020) Bartomeu, presidente del Barcellona, ha parlato della possibile operazione per Lautaro Martinez. Le sue parole Scade oggi la clausola di 111 milioni di euro per Lautaro Martinez. Il Barcellona, interessato all’attaccante nerazzurro, dovrà ora contrattare con l’Inter per acquistarlo. Intervistato da RAC1, Bartomeu, presidente del Barcellona, ha parlato così. «Parleremo di mercato solo una volta finita la stagione. Il Barça non ha un calendario per fare le operazioni che deve fare. Ora testa alla Liga e alla Champions» ha dichiarato il presidente del Barcellona. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

