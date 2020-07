Jorginho nel mirino della Juve: il piano dei bianconeri per il centrocampista (Di martedì 7 luglio 2020) Jorginho è finito nel mirino della Juve già da tempo, ma ora la società bianconera potrebbe fare sul serio per portarlo a Torino Il nome di Jorginho non è nuovo dalle parti di Torino. Il centrocampista piace da tempo alla Juve, che ora potrebbe fare sul serio per portarlo in bianconero. La formula potrebbe essere quella già utilizzata in passato, sempre con il Chelsea, per Cuadrado. Si tratterebbe, come spiega Tuttosport, di un prestito, “un affitto”, come teorizzato dallo stesso Fabio Paratici. Intanto il centrocampista azzurro è reduce da 4 panchine di fila e vorrebbe trovare più spazio. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

