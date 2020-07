In manette Mariano Asaro, accordi anche con ex deputato Pd (Di martedì 7 luglio 2020) Federico Garau Stanotte il blitz dei carabinieri di Trapani, che hanno arrestato il 64enne Mariano Asaro: il boss, scarcerato due anni fa, stava cercando di aprire illecitamente uno studio odontoiatrico È finito nuovamente in manette il boss Mariano Asaro, soprannominato "il dentista". Questa notte, infatti, i carabinieri di Trapani coordinati dalla Dda di Palermo hanno eseguito quattro misure cautelari, provvedendo ad arrestare anche il 64enne, reggente della famiglia mafiosa di Castellammare del Golfo e Paceco. Tornato a piede libero due anni fa dopo un periodo di detenzione, Asaro stava cercando di aprire illecitamente, tramite l'aiuto di alcuni "amici", uno studio odontoiatrico a Paceco, che avrebbe poi dovuto intestare alla cognata Maria Vincenza Occhipinti. Accusato del reato di associazione di tipo mafioso e di fittizia intestazione di società aggravati ... Leggi su ilgiornale

manette Mariano Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : manette Mariano