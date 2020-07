In 14 Regioni non ci sono più malati di coronavirus in terapia intensiva (Di martedì 7 luglio 2020) Cala la curva epidemica in Italia: 138 i nuovi casi registrati oggi, contro i 208 di ieri. Complice il forte calo della Lombardia, 53 positivi contro i 111 di 24 ore fa, a fronte però di meno tamponi. Il totale degli italiani colpiti dal Covid sale così a 241.956. Forte rialzo invece del numero dei decessi, 30 oggi contro gli 8 di ieri (e i 7 di domenica). Si sono registrate vittime in Lombardia (13), Veneto (10), Piemonte (3), Toscana (2), Emilia Romagna e Puglia (1 ciascuna). Il totale sale a 34.899. Aumentano i guariti, 574 in un giorno (ieri erano appena 133), che salgono a 192.815. Per effetto di questi dati, tornano a scendere dopo due giorni di aumento i malati attivi: 467 in meno rispetto a ieri, per un totale di 14.242. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. Riparte anche il calo dei ricoveri, dopo i piccoli aumenti ... Leggi su agi

Ultime Notizie dalla rete : Regioni non In 14 Regioni non ci sono più malati di coronavirus in terapia intensiva AGI - Agenzia Giornalistica Italia Turismo, Azione Ncc alla Regione 'Servono indennizzi per aiutare il nostro settore, siamo fermi'

Toscani nel mondo, via libera dell’assemblea toscana alla nuova legge regionale

Il presidente Dell'Artino: “Altre regioni hanno previsto aiuti, la Toscana invece è ferma”. Tra le richieste anche l'abolizione del distanziamento sui mezzi di trasporto. Firenze: Indennizzi per aiuta ...Riconosco l’importanza che queste realtà ricoprono nel mantenere vivo un rapporto culturale e non solo con le comunità ... “Ricordo che la Regione Toscana si è sempre contraddistinta per il legame ...