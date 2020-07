Il consumo di gelati in Italia segna un calo del 20% (Di martedì 7 luglio 2020) Si consumano meno gelati in Italia. Il calo registrato è del 20% in particolare per l’assenza di turisti stranieri. A rilevarlo è la Coldiretti. “A pesare è stato sicuramente il clima pazzo con il maltempo che ha colpito a macchia di leopardo ma soprattutto – scrive in una nota la Coldiretti – il bilancio turistico nazionale del mese di giugno che fa segnare più di 10 milioni di turisti Italiani e stranieri in meno lungo la Penisola con un impatto devastante sull’indotto, dalla ristorazione all’ospitalità, fino ai gelati”. “La situazione è preoccupante considerato che per la produzione delle 39 mila gelaterie presenti in Italia dove sono occupati 74 mila lavoratori e vengono utilizzati ben 220 milioni di litri di latte, 64 milioni di chili di zuccheri, 21 milioni di chili di frutta fresca e 29 ... Leggi su laprimapagina

