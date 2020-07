Getafe-Villarreal: formazioni, quote, pronostici. Scontro diretto al Coliseum (Di martedì 7 luglio 2020) C’è davvero molto in gioco delle stagioni di Getafe e Villarreal nella gara di domani sera: due squadre separate da un solo punto, con i Sottomarini Gialli leggermente in vantaggio, divise tra la voglia di certificare la sicurezza del posto in Europa League e la folle idea di raggiungere addirittura un posto Champions. La vittoria … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting

infobetting : Getafe-Villarreal: formazioni, quote, pronostici. Scontro diretto al Coliseum - MilanCapiscer : @GurzoBahri @Talashnikov @SevillaFC La prossima giornata c'è Getafe vs. Villarreal, le due contendenti al 4° del Siviglia - ArmandoAreniell : Probabili formazioni #Getafe-#Villarreal @GetafeCF @VillarrealCF - sportnotizie24 : #Getafe-#Villarreal, le probabili formazioni: scontro diretto per l'Europa - FrancescoCaliv1 : RT @clamark80: A chi segue il Siviglia perché spera nel riscatto di Suso segnalo il pareggio del Getafe con l'Osasuna, occhio anche al Vill… -

Ultime Notizie dalla rete : Getafe Villarreal Getafe-Villarreal: formazioni, quote, pronostici. Scontro diretto al Coliseum Infobetting Getafe-Villarreal, le probabili formazioni: scontro diretto per l’Europa

Allo stadio Alfonso Perez di Getafe si gioca uno dei match più interessanti della trentacinquesima giornata della Liga tra Getafe e Villarreal. Si tratta di un vero e proprio scontro diretto per l’Eur ...

Liga, 34^ giornata: i risultati delle partite della domenica. Colpo Real, Barça risponde

Athletic Bilbao: Unai Simón; Capa, Yeray (21' Núñez), Iñigo Martínez , Yuri ; Unai López (63' Vesga), Dani García (78' Sancet); Williams (78' Villalibre), Muniain, Córdoba (63' De Marcos); Raúl Garc ...

Allo stadio Alfonso Perez di Getafe si gioca uno dei match più interessanti della trentacinquesima giornata della Liga tra Getafe e Villarreal. Si tratta di un vero e proprio scontro diretto per l’Eur ...Athletic Bilbao: Unai Simón; Capa, Yeray (21' Núñez), Iñigo Martínez , Yuri ; Unai López (63' Vesga), Dani García (78' Sancet); Williams (78' Villalibre), Muniain, Córdoba (63' De Marcos); Raúl Garc ...