Gemelle siamesi unite alla testa: riuscito l’intervento al Bambin Gesù (Di martedì 7 luglio 2020) Due Gemelle siamesi unite alla nuca separate all’Ospedale Bambin Gesù di Roma. Il primo caso in Italia di intervento riuscito Due Gemelle siamesi centrafricane unite dalla nuca, con cranio e gran parte del sistema venoso in comune. Si tratta di un caso raro e di un intervento quasi impossibile. I medici all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma hanno separato le due neonate con successo. È il primo caso in Italia, e probabilmente l’unico al mondo, di un intervento riuscito del genere. Dopo oltre un anno di preparazione, sono state sottoposte a tre interventi delicatissimi e separate il 5 giugno, con un’operazione di 18 ore. Ad un mese di distanza le Bambine stanno bene. Le Bambine, Ervina e Prefina, hanno compiuto 2 anni il 29 giugno e sono ricoverate nel reparto di Neurochirurgia dell’ospedale in due lettini vicini insieme alla ... Leggi su zon

bambinogesu : Separate due gemelle siamesi unite per la testa. È il primo intervento di questo tipo in Italia e, probabilmente, l… - RaiNews : Eccezionale intervento chirurgico al Bambino Gesù di Roma: due gemelle siamese nate con le teste attaccate sono ora… - Agenzia_Ansa : Separate le #gemelle siamesi unite alla testa. Primo caso in #Italia e probabilmente nel mondo. L'intervento all'Os… - _DAGOSPIA_ : SEPARATE 2 GEMELLE SIAMESI AL BAMBINO GESÙ:AVEVANO CRANIO E GRAN PARTE DEL SISTEMA VENOSO IN COMUNE… - ambrisia84 : RT @bambinogesu: Separate due gemelle siamesi unite per la testa. È il primo intervento di questo tipo in Italia e, probabilmente, l'unico… -