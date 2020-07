Francesco Storace, l'Epurator missino sempre fuori dal coro (Di martedì 7 luglio 2020) Immaginate quegli anni oscuri, a Roma, i '70 di «uccidere un fascista non è reato». E una torma di militanti comunisti extraparlamentari che si approntano ad assaltare una sede missina. Esce un giovane, e fa come per prendere la mira. Gli assedianti rossi se la danno a gambe. Quel giovane che ha difeso la sua sezione è Francesco Storace. E quel che aveva in mano non era una pistola ma una custodia di occhiali da sole. È bastato il gesto, insomma, ma è stato prendersi un rischio grande così, in questo aneddoto che ha del tragico e del sarcastico insieme. Un po' la metafora di un uomo che, vissuto sui tornanti assai complicati - e spesso dolorosi - della storia della destra italiana ha sempre ammantato con un velo di ironia passaggi oltremodo difficili. E il resto l'ha fatto la politica, capace di beffare e creare storie incredibili. Come ... Leggi su iltempo

