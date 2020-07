Flirt tra Mariana Rodriguez e Stefano De Martino? Simone Susinna lancia una frecciatina alla ex fidanzata (Di martedì 7 luglio 2020) Mariana Rodriguez questo weekend è stata in barca con Stefano De Martino e altri amici, tanto da fare pensare ad un ipotetico Flirt tra di loro. L’indiscrezione che scotta è giunta tra le pagine dell’ultimo numero di Chi, in uscita domani. Nel frattempo, pare essere anche arrivata la smentita e pure la frecciatina dell’ex di... L'articolo Flirt tra Mariana Rodriguez e Stefano De Martino? Simone Susinna lancia una frecciatina alla ex fidanzata proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

