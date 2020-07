Elettra Lamborghini risponde ai fan e rivela un dettaglio delle nozze (Di martedì 7 luglio 2020) La bellissima e seducente ereditiera, Elettra Lamborghini, ha deciso di svelare un particolare dettaglio sulle sue future nozze: ecco cos’ha detto Elettra Lamborghini, Fonte foto: Instagram (@ElettraLamborghini brazil)Sempre splendida e al centro dell’attenzione dei suoi fan e follower, Eletta Lamborghini continua a sorprendere tutti con le sue tante stories in cui spesso rivela parti della sua vita privata e non solo. Ormai il singolo ‘La Isla‘, realizzato dall’ereditiera con la graditissima partecipazione della famosa cantante Giusy Ferreri, è già diventato un tormentone e su YouTube ha raggiunto ben 1,1 milioni di visualizzazioni. Su Instagram, invece, l’ultimo post pubblicato da Elettra, in cui si è mostrata con indosso soltanto un top color oro, ha fatto davvero molto scalpore e in pochissimo tempo ha ... Leggi su chenews

mtvitalia : A svoltare questo lunedì ci pensano Elettra Lamborghini e Giusy Ferreri con #LaIsla ????? @ElettraLambo @giusyferreri… - ghesbor0 : RT @stosullaluna: #11 con il 20 % dei voti il duo che ci ha fatto sognare: Elettra Lamborghini e M¥SS KETA, sul palco dell’Ariston ma già p… - Eczema_scusate : 'Se avete ancora dubbi su quanto faccia schifo questo 2020, vi ricordo che Chiara Ferragni ed Elettra Lamborghini f… - francy65888229 : RT @stosullaluna: #11 con il 20 % dei voti il duo che ci ha fatto sognare: Elettra Lamborghini e M¥SS KETA, sul palco dell’Ariston ma già p… - ZainoCijntje : Guè Pequeno - Lamborghini (RMX) ft. Sfera Ebbasta, Elettra Lamborghini -