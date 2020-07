Egitto, liberato uno studente Usa in prigione per un cartello. Amnesty: «Per Zaki Conte faccia come Trump» (Di martedì 7 luglio 2020) Si riaccendono le speranze sul caso di Patrick George Zaki, dopo la liberazione di uno studente medico americano, detenuto in Egitto per 500 giorni. Mohamed Amashah ha doppia cittadinanza americana ed egiziana, era finito in carcere dopo aver esposto un cartello in piazza Tahir, già epicentro delle primavera araba nel 2011, con la scritta «Libertà per tutti i prigionieri politici». Il rilascio di Amashah è arrivato solo a seguito di mesi di pressione da parte del governo di Donald Trump. Una strategia sulla quale organizzazioni come Amnesty International spinge anche per altri casi come quello di Zaki, nella speranza che anche il governo italiano possa impegnarsi come quello americano per lo studente dell’Università di Bologna. L’appello di Amnesty «500 giorni di carcere per uno studente che aveva solo innalzato un ... Leggi su open.online

