Dl semplificazioni | Renzi | Passo avanti | ora aprire cantieri

Roma, 7 lug. (Adnkronos) - "Ciò che esce dal Consiglio dei ministri non è interamente il #PianoShock come noi l'avevamo designato ma è un Passo in avanti importante nella direzione indicata da Italia Viva. Adesso apriamo i cantieri e chiudiamo le polemiche. L'Italia ha bisogno di lavoro, non di assistenzialismo". Lo scrive su Facebook Matteo Renzi, commentando il via libera del Cdm al dl semplificazioni.

Dl semplificazioni, ecco i 50 cantieri da commissariare subito: Gronda, Tav e Anello ferroviario di Roma

Subito 50 opere commissariate e un maxi elenco dal quale pescare per andare anche oltre corsie veloci o commissariamenti anche in un secondo momento. Parte così, puntando al cuore degli investimenti b ...

