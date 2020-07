Dl Semplificazioni, dal Terzo Valico alla Napoli Bari: arrivano i commissari (Di martedì 7 luglio 2020) Sono 15 le opere ferroviarie, contenute nel piano ItaliaVeloce, che verranno commissariate. Si tratta, come emerge dalle slide del ministero delle Infrastrutture e Trasporti, del raddoppio Codogno-Cremona-Mantova, completamento dei lavori del nodo ferroviario di Genova e collegamento dell’ultimo miglio tra il Terzo Valico dei Giovi, completamento raddoppio Genova-Ventimiglia, completamento raddoppio Pontremolese, chiusura dell’anello ferroviario di Roma, potenziamento tecnologico e interventi infrastrutturali sulla linea Salerno-Reggio Calabria, linea Palermo-Trapani via Milo, realizzazione dell’asse alta velocità/alta capacità Palermo-Catania-Messina, potenziamento della linea Fortezza-Verona e della Venezia-Trieste, linea Roma-Pescara, completamento del raddoppio Pescara-Bari, realizzazione delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli-Bari, ... Leggi su ildenaro

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro per la pubblica amministrazione Fabiana Dadone, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per la se ...ROMA - La gestazione del decreto semplificazioni "posso acconsentire che sia stata sofferta, dire dolorosa è esagerato, il dolore lasciamolo per altre vicende". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, ...