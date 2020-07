Dl semplificazioni approvato: pronto l'elenco delle opere da sbloccare (Di martedì 7 luglio 2020) Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera “salvo intese” al provvedimento da 48 articoli in circa 100 pagine. Dalla... Leggi su today

CarloStagnaro : [thread] Il cdm ieri ha approvato (salvo intese) il decreto #semplificazioni per accelerare gli appalti pubblici. P… - petergomezblog : Decreto Semplificazioni passa in consiglio dei ministri: ok a lista grandi opere, ma in un allegato. Per un anno de… - infoitinterno : Approvato nella notte dal Consiglio dei ministri il decreto semplificazioni - edocogoo : RT @ANNAQuercia: Il premier Conte presenta il dl Semplificazioni approvato all’alba dal Consiglio dei ministri. Segui la diretta https://t.… - BarbaraDamelia : RT @Signorasinasce: E dopo la bodenza di fuoco....#Decreto semplificazioni approvato. #Conte : “La madre di tutte le riforme” ?????????? https:/… -