Depp: “Non sono il mostro che mi sta facendo diventare Amber” (Di martedì 7 luglio 2020) Il processo dell’anno è cominciato. Quello che vede Johnny Depp contro il gruppo editoriale del Sun, colpevole di averlo etichettato, in un articolo del 2018 “picchiatore di mogli”. E in aula, alla prima udienza presso la presso la Royal Courts of Justice di Londra, si è presentata anche l’ex moglie Amber Heard, grande accusatrice dell’attore. Colei da cui tutto è partito, che ha scoperchiato un vaso di Pandora impensabile, definendo Depp violento, aggressivo, tossicodipendente e alcolizzato. La guerra tra i due attori va avanti dal 2016, tra gravi accuse reciproche, testimonianze audio da brividi e terze parti chiamate in causa. Da una parte Amber accusa Depp di averla più volte picchiata violentemente, sotto l’effetto di alcol e droghe. Dall’altra Depp che ammette le sue dipendenze ma nega categoricamente qualunque ... Leggi su dilei

