Covid-19: ipotesi Tso per chi rifiuta le cure (Di martedì 7 luglio 2020) Nuovi focolai Covid: ipotesi TSO contro gli irresponsabiliIl Governo valuta l'estensione del TSOCos'è e come funziona il TSOPossibile adottare il TSO in caso di Covid?Nuovi focolai Covid: ipotesi TSO contro gli irresponsabiliTorna suTSO (Trattamento sanitario obbligatorio) contro gli irresponsabili, ovvero nei confronti delle persone che presentano sintomi Covid-19 o, addirittura, risultano positivi al tampone e, ciononostante, rifiutano le cure o di rispettare le misure di isolamento o quarantena. È l'ipotesi shock avanzata dal presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, che sta tenendo banco in questi giorni. "C'è poco da fare . ha dichiarato Zaia - con qualcuno la soluzione non può che essere il Trattamento sanitario obbligatorio. Il Tso. E bisogna inasprire le pene: qui si parla di v... Leggi su studiocataldi

StudioCataldi : Covid-19: ipotesi Tso per chi rifiuta le cure: Nuovi focolai Covid: ipotesi TSO contro gli… - Rundagio : RT @DataroomCorsera: E come mai la Lombardia è stata colpita così? Ci sono solo ipotesi, ma la più accreditata vede l’arrivo del virus su g… - TW_SilverSurfer : RT @DataroomCorsera: E come mai la Lombardia è stata colpita così? Ci sono solo ipotesi, ma la più accreditata vede l’arrivo del virus su g… - FedericoPlotti : RT @TV2000it: #Covid e nuovi #focolai, ipotesi ricovero coatto #Tso @FedericoPlotti #Tg2000 - AntonellaVicen1 : RT @DataroomCorsera: E come mai la Lombardia è stata colpita così? Ci sono solo ipotesi, ma la più accreditata vede l’arrivo del virus su g… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid ipotesi Covid in Italia, focolai da Nord a Sud: ipotesi ricovero forzato Leggo.it Covid, ecco perchè la Lombardia ha sofferto così tanto

Un team di studiosi tenta di capire perchè il Covid-19 abbia colpito così duramente la Lombaridia. Ecco una sintesi della loro indagine. 20 febbraio 2020: l’incubo comincia. Alle ore 20 l’ospedale di ...

Oms, lettera esperti “Covid trasmissibile per via aerea”/ “Mascherine al chiuso”

Continuano le ricerche in merito al covid-19, e all’epidemia di coronavirus che ha provocato più di undici milioni di infetti in tutto il mondo. Le ultime novità ci giungono dall’Oms, l’Organizzazione ...

Un team di studiosi tenta di capire perchè il Covid-19 abbia colpito così duramente la Lombaridia. Ecco una sintesi della loro indagine. 20 febbraio 2020: l’incubo comincia. Alle ore 20 l’ospedale di ...Continuano le ricerche in merito al covid-19, e all’epidemia di coronavirus che ha provocato più di undici milioni di infetti in tutto il mondo. Le ultime novità ci giungono dall’Oms, l’Organizzazione ...