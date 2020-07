Coronavirus, e se fossimo tutti contagiati? I “positivi per caso” (Di martedì 7 luglio 2020) Un terzo di positivi al Coronavirus è stato scoperto ‘per caso’, con tamponi fatti in via precauzionale ma senza sintomi della malattia. A parlare di solito sono gli esperti, in tutto il mondo. Ma il virus, no. Il virus agisce: sotto traccia, e può colpire chiunque senza preavviso. E talvolta è solo un caso che venga scoperto, perchè se chiunque di noi è asintomatico e dunque sta bene, che bisogno ha di farsi un tampone? Dunque non è sbagliato dire che tutti noi potremmo essere stati contagiati senza nemmeno accorgercene, oppure che potremo ancora contagiarci. Perchè solo il tampone è la prova della verità: e talvolta neppure quello. Nel Lazio come in Lombardia, un terzo dei positivi al Coronavirus è stato scoperto per caso, perché sottoposto al tampone in via ... Leggi su chenews

annalisacerny : a Lignano è come se il #coronavirus non ci fosse mai stato.Gli unici a subirne le conseguenze sono i ristoratori/ne… - cny45tpa : ?????????? Ci sarebbe da ridere se non fossimo in ginocchio per le cazzate di questo #Governodimerda #coronavirus… - claudiomontar : Una situazione fantastica L'Italia.. con tutte le cose che abbiamo imparato per contenere i focolai se non si fann… - Gif_di_Tina : Ma il #Tg5 che minchia di problemi ha che ricollega tutto sempre al #Coronavirus. I fiori che sbocciano cazzo c'ent… - marcovaleriolp : Kerry: 'In nessun campo i risultati sono stati letali come sul coronavirus. Abbiamo differenze reali con la Cina e… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus fossimo Coronavirus, e se fossimo tutti contagiati? I “positivi per caso” CheNews.it Coronavirus 7 luglio: 382 tamponi e un caso positivo

I laboratori dell'Azienda sanitaria altoatesina nelle ultime 24 ore hanno effettuato 382 tamponi, uno dei quali è stato registrato positivo. Le persone sinora risultate positive al test del ...

Vercurago. In comune una postazione per sostenere il test d’ingresso all’università

VERCURAGO – “Devi sostenere il test d’ingresso per essere ammesso all’università ... La postazione è sanificata secondo protocollo covid-19 ad ogni utilizzo.

I laboratori dell'Azienda sanitaria altoatesina nelle ultime 24 ore hanno effettuato 382 tamponi, uno dei quali è stato registrato positivo. Le persone sinora risultate positive al test del ...VERCURAGO – “Devi sostenere il test d’ingresso per essere ammesso all’università ... La postazione è sanificata secondo protocollo covid-19 ad ogni utilizzo.