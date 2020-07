Camorra a Roma, 28 arresti. In carcere anche il fratello della senatrice del Pd Monica Cirinnà (Di martedì 7 luglio 2020) Tra le 28 persone arrestate questa mattina nell’operazione condotta dai militari del Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza e personale della Squadra Mobile di Roma, c’è anche il fratello di Monica Cirinnà, senatrice del Pd, Claudio Cirinnà, classe 1966. Per l’uomo oggi si sono spalancate le porte del carcere. ‘Apprendo con amarezza e dolore dell’inchiesta su mio fratello. So pochissimo della sua vita travagliata, ho sempre cercato di aiutarlo a mettere sulla giusta via la propria esistenza. Responsabilità penale personale, così come personale è il dolore che provo‘ – scrive Monica Cirinnà su Twitter. Apprendo con amarezza e dolore dell'inchiesta su mio fratello So pochissimo della sua vita travagliata, ho sempre cercato di aiutarlo a mettere sulla ... Leggi su ilcorrieredellacitta

virginiaraggi : Grazie a Dda di Roma, Gdf e Polizia di Stato per vasta operazione contro clan Senese. A Roma non c'è spazio per cam… - LegaSalvini : ++ OPERAZIONE ANTI-CAMORRA, ARRESTATO ANCHE IL FRATELLO DELLA SENATRICE DEL PD MONICA CIRINNÀ ++ - poliziadistato : Roma 'Operazione affari di famiglia' Colpiti interessi e infiltrazioni della camorra nella capitale e nel Nord Ital… - GraziaB6 : RT @Signorasinasce: #Camorra a #Roma , arrestato anche il fratello di #MonicaCirinnà #senatrice del #Pd Spumantino? ?????? - raul63000095 : RT @isabellaisola3: OPS! Arrestato a Roma per camorra il fratello della senatrice #PD Monica #Cirinnà #Zingaretti -