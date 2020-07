Borrelli pubblica le foto di una bimba, la mamma lo distrugge e lui cancella tutto (Di martedì 7 luglio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Scivolone social per il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli. L’esponente delle istituzioni ha pubblicato sulla sua pagina Facebook un post di un bar del centro storico, con le foto (col volto oscurato) di una bimba che gioca con una bottiglia di birra, parlando di messaggio “altamente diseducativo” e dicendosi “senza parole”. E’ arrivata però la risposta della madre della piccola, che nel post del locale è definita scherzosamente “la nostra cliente preferita”. “Da cittadina”, scrive Sarah Galmuzzi, la madre della piccola, “contribuente, abitante del centro storico mi sento rassicurata dalla presenza di un così capillare controllo sulla sicurezza generale da parte di un rappresentante delle Istituzioni. E mi rassicura perfino, non avendo ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Borrelli pubblica Borrelli pubblica le foto di una bimba, la mamma lo distrugge e lui cancella tutto anteprima24.it Bra nomina Demaria assessore, prende posto Borrelli

(ANSA) - CUNEO, 07 LUG - Il sindaco di Bra, Gianni Fogliato, ha nominato un nuovo assessore dopo le dimissioni, la scorsa settimana, di Massimo Borrelli (Pd), indagato nell'ambito dell'inchiesta sulla ...

SPETTACOLI - Mimmo Borrelli alla rassegna Scena Aperta al Maschio Angioino di Napoli

«Per questa occasione – prosegue Borrelli – ho ritenuto opportuno allargare l’egoismo di questo piacevole espediente al pubblico per cercare di approfondire ancor più incisivamente il rapporto ...

(ANSA) - CUNEO, 07 LUG - Il sindaco di Bra, Gianni Fogliato, ha nominato un nuovo assessore dopo le dimissioni, la scorsa settimana, di Massimo Borrelli (Pd), indagato nell'ambito dell'inchiesta sulla ...«Per questa occasione – prosegue Borrelli – ho ritenuto opportuno allargare l’egoismo di questo piacevole espediente al pubblico per cercare di approfondire ancor più incisivamente il rapporto ...