"Belen non l'ha presa molto bene". De Martino pigliatutto in tv, gira una voce (Di martedì 7 luglio 2020) Re per una notte. Re della seconda serata. Adesso, Stefano De Martino - investito dalla polemica di gossip dopo l'addio a Belen Rodriguez - si gode il successo di Made in sud. E vince la seconda serata con oltre l'8% su Rai2. Un dato altissimo per la media di Rete. Tra l'altro, l'ex ballerino di Amici batte le Iene che si fermano al 6,2% di share. Un dato bellissimo per Stefano. Lo share e i picchi altissimi mandano in soffitta il gossip. Ed è proprio di qualche ora fa la sua riconferma a Castrocaro Terme. De Martino condurrà il Festival senza Belen (lo scorso anno proprio su quel palco ci fu la réunion). Sembra che lei non l'abbia presa molto bene. Leggi su liberoquotidiano

