Barcellona e Real Madrid su Musa Juwara: gli ultimi sviluppi (Di martedì 7 luglio 2020) Musa Juwara ha già gli occhi di mezza Europa addosso. Dopo il gol contro l'Inter sono aumentate le richieste arrivate per il giovane ragazzo gambiano, che adesso si ritrova al centro delle vicende di mercato.LA SUA STORIAcaption id="attachment 988317" align="alignnone" width="594" Juwara (getty images)/captionLa storia del ragazzo è ormai di dominio pubblico: arrivato in Italia, nello specifico in Sicilia, nel giugno 2016 come migrante, ha dovuto fare parecchia strada prima di arrivare all'esordio stagionale in Serie A lo scorso 7 febbraio contro la Roma, giocando appena per 4'. Nel corso dell'ultimo match vinto dal Bologna contro l'Inter ha giocato per 25', riuscendo persino a trovare il gol e attirando su di sé l'attenzione mediatica e degli osservatori di tutto il mondo.Real Madrid E Barcellonacaption id="attachment 984741" ... Leggi su itasportpress

