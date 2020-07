Anziano muore in un lago. E’ il quarto annegamento in Trentino in un mese (Di martedì 7 luglio 2020) annegamento in Trentino, un Anziano signore partito con il pedalò dal lago ha fatto il bagno e non è più tornato in superficie. E’ il quarto caso in un mese Ennesima tragedia consumata in un lago del Trentino Alto Adige. Nel pomeriggio di oggi martedì 7 luglio, un Anziano signore della provincia di Padova è annegato nelle acque del lago di Levico. L’uomo era uscito con un pedalò, ed aveva poi fatto il bagno, senza però tornare più sulla superficie. L’allarme è stato lanciato dagli altri bagnanti, che hanno allertato la sicurezza dopo aver visto il pedalò ormai vuoto e alla deriva nel lago della Valsugana. Sul luogo sono poi intervenute le Forze dell’Ordine locali assieme ai vigili del fuoco e la squadra medica di rianimazione. E’ intervenuto anche un elicottero di soccorso, ma il tutto ... Leggi su bloglive

ralf_anna : @Adnkronos “L'Italia sembra Copacabana, dove in ogni palazzo c'è un anziano o una coppia di vecchietti. Per questo… - ilSicilia : #Cronaca #AngeloMignosi Uccise un anziano con il suo scooter, giovane muore a 30 anni - GDS_it : Investì e uccise un anziano con lo scooter, trentenne muore a #Palermo dopo 8 mesi d'agonia - PalermoToday : Trabia, spinto dal nipote durante una lite: anziano muore in ospedale dopo 10 giorni - palermomaniait : Era stato aggredito dal nipote durante una lite: anziano muore in ospedale a Palermo dopo alcuni giorni -… -