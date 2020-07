Anticipazioni DayDreamer, martedì 7 luglio 2020: Aylin si riavvicina a Divit (Di martedì 7 luglio 2020) Le Anticipazioni di “DayDreamer-Le ali del sogno” di martedì 7 luglio 2020. Muzaffer decide di aprire un negozio di intimo femminile nel quartiere di Sanem. La notizia crea scompiglio in quartiere. L’intento di Muzzaffer è quello di attirare la curiosità di Sanem, ma soprattutto di di fare guerra al macellaio Osman, accerchiato da troppe ragazze e soprattutto da Sanem. Il negozio è motivo di tensione tra Mevkibe e Aysun, la madre di Muzaffer. Intanto, Sanem, costretta Deren, deve collaborare con Can per la realizzazione della pubblicità di Galina. Tra i due la tensione è palpabile. Sanem non riesce, infatti, a continuare a tacere i numerosi inganni che ha teso all’uomo per causa di Emre e l’unica cosa che vorrebbe fare è lasciare il lavoro. Aylin, piantata in asso da Emre, si ritrova ... Leggi su nonsolo.tv

