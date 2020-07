Via libera allo sbarco della Ocean Viking, Salvini sbrocca: "Altri 180 migranti da mantenere, ma i soldi per i disabili non ci sono" (Di lunedì 6 luglio 2020) Ci risiamo, Altri migranti approdano clandestinamente in Italia. Il tutto ovviamente con il via libera del governo. A denunciare quanto sta avvenendo in queste ore è Matteo Salvini che sui social esplode: "Altri 180 da far sbarcare (e mantenere) a carico degli Italiani. Ma i soldi per aiutare tutti i disabili non ci sono... governo vergognoso". La Ocean Viking, infatti, è arrivata nel porto di Agrigento dopo che la ong ha parlato di migranti pronti a tutto. "Minacciano il suicidio... e il governo apre subito le porte ai 180 clandestini dalla Ong norvegese. Saranno ospitati sulla confortevole nave Moby Zaza a spese degli italiani e poi sbarcati". E ancora: "Siamo arrivati ai ricatti? Trafficanti di schiavi e mangioni dell'accoglienza gioiscono, tornano i bei tempi! Che schifo". Poi il leader della Lega confida nelle regionali di settembre dove "nelle ... Leggi su liberoquotidiano

