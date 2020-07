Un fulmine lo colpisce in campo, il calciatore cade a terra: è in gravi condizioni. Il VIDEO shock (Di lunedì 6 luglio 2020) Immagini scioccanti provengono dalla Russia. Un giovane calciatore di 16 anni, Ivan Zaborsky, è stato infatti colpito da un fulmine durante la partita d’allenamento del FC Znamya Truda, vicino alla città di Orekhovo-Zuevo, nei pressi di Mosca. Ad essere fatale potrebbe essere stata la catena di metallo che il giocatore portava al collo. Dopo il colpo, il giovane è caduto a terra, perdendo conoscenza ed essendo rianimato sul campo. Successivamente è stato portato in un reparto di terapia intensiva e trasportato in un altro ospedale. E’ in coma indotto. In basso il VIDEO. Colpito da un fulmine in mezzo al campo: calciatore sviene, è in gravi condizioni VIDEOL'articolo Un fulmine lo colpisce in campo, il calciatore cade a terra: è in gravi condizioni. Il VIDEO shock CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu

CalcioWeb : Un fulmine lo colpisce in campo, il calciatore cade a terra: è in gravi condizioni. Il VIDEO shock - - CheSuccedeOggi : RT @LaStampa: ULTIMA ORA Fulmine colpisce l'aereo di Hollande, il presidente rientra a Parigi e cambia volo - OCaustik : Adesso si avverano tutte le profezie della madre ed un fulmine a ciel sereno colpisce Bleik #90giorniperinnamorarsi - Lucavad72 : RT @CalcioPillole: #Russia: un fulmine colpisce il portiere del #ZnamyaTruda, Ivan #Zaborovskiy. Il giovane portiere russo è stato colpito… - IAmSirPhilip : RT @CalcioPillole: #Russia: un fulmine colpisce il portiere del #ZnamyaTruda, Ivan #Zaborovskiy. Il giovane portiere russo è stato colpito… -

Ultime Notizie dalla rete : fulmine colpisce Gerenzano: fulmine colpisce palo della luce, i detriti una vettura ilSaronno Fulmine cade in campo, colpito un calciatore (VIDEO)

Ivan Zaborovsky, un calciatore di 16 anni della squadra giovanile della terza lega del club russo Znamia Truda Oriechowo-Zujewo, sabato scorso è stato ricoverato in ospedale dopo essere stato colpito ...

MARIA TRAVIA, CHI È LA MOGLIE DI ENNIO MORRICONE?/ “A lei il più doloroso addio”

Maria Travia, chi è la moglie di Ennio Morricone? “Un incidente ci ha unito..”, il racconto di una storia d’amore lunga 70 anni “A lei il più doloroso addio”. È con queste parole che Ennio Morricone, ...

Ivan Zaborovsky, un calciatore di 16 anni della squadra giovanile della terza lega del club russo Znamia Truda Oriechowo-Zujewo, sabato scorso è stato ricoverato in ospedale dopo essere stato colpito ...Maria Travia, chi è la moglie di Ennio Morricone? “Un incidente ci ha unito..”, il racconto di una storia d’amore lunga 70 anni “A lei il più doloroso addio”. È con queste parole che Ennio Morricone, ...