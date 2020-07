Stefano De Martino e Belen Rodriguez, arriva televisivamente l’annuncio inevitabile (Di lunedì 6 luglio 2020) Le strade di Stefano De Martino e Belén Rodriguez si dividono, anche professionalmente. Dagospia anticipa che il conduttore di Made in Sud sarà da solo alla guida della prossima edizione del Festival di Castrocaro, condotto lo scorso anno insieme alla moglie. Sarebbe complicato rivederli affiatati e vicini su un palco tanto popolare considerati i rapporti che legano oggi i due ex coniugi. È per questo motivo che, in onda su Rai2 per il secondo anno, il concorso canoro dovrebbe vedere sul palco il solo De Martino, senza la moglie. A meno di eventuali colpi di scena, quindi, il 27 agosto prossimo Stefano condurrà da solo il Festival di Castrocaro. Stefano De Martino sempre più volto di Rai2 Stefano ha saputo dimostrare le sue qualità sul campo e ritagliarsi un ruolo di rilievo nel nuovo panorama di conduttori Rai. La seconda rete della ... Leggi su howtodofor

