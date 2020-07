Scontro auto-moto in Viale Principe di Napoli, ferito 20enne (Di lunedì 6 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – E’ di un ferito il bilancio di un incidente stradale verificatosi nel primo pomeriggio di oggi in Viale Principe di Napoli a Benevento. Lo Scontro è avvenuto tra una Fiat Punto, guidata da un uomo classe ’59, e una moto. Ad avere la peggio il centauro, classe 2000 che è stato trasportato all’ospedale Fatebenefratelli dai sanitari della Misericordia intervenuti sul posto. Sul luogo del sinistro anche la Polizia Municipale per i rilievi del caso. L'articolo Scontro auto-moto in Viale Principe di Napoli, ferito 20enne proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

