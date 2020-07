Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 6 luglio 2020 (Di lunedì 6 luglio 2020) Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 6 luglio 2020 Torna questa sera, lunedì 6 luglio 2020, Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro in onda su Rete 4. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale: dal punto di vista sanitario e da quello economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 6 luglio, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni. anticipazioni La leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni e il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti saranno tra gli ospiti, in diretta, di Nicola Porro oggi, lunedì 6 luglio, a “Quarta Repubblica” che dedicherà un ampio approfondimento, con video e documenti inediti, sul caso della sentenza della Cassazione che nel 2013 confermò la condanna per frode fiscale a ... Leggi su tpi

gennaromigliore : Al di là delle polemiche politiche, quanto emerso sulla vicenda del processo a #Berlusconi deve essere chiarito. Ie… - 02giugno : @QRepubblica @NicolaPorro @rete4 @02giugno IO CI SARÒ E VOI MI RACCOMANDO.. C'È SEMPRE DA SAPERE RAGAZZI.. QUARTA R… - hogiadato : RT @cbatcaselli: ''BERLUSCONI È UNA CHIAVICA'' - STASERA NICOLA PORRO A ''QUARTA REPUBBLICA'' MOSTRERÀ LE TESTIMONIANZE DI CHI ASCOLTÒ ANTO… - FedericoMancus : RT @danielhazan: @repubblica è la quarta Alitalia, non la terza come scrivete erroneamente. LAI (Iri), CAI (Capitani Coraggiosi), SAI (Ethi… - lanuovariviera : Quarta Repubblica, in onda stasera il servizio su San Benedetto -

Ultime Notizie dalla rete : Quarta Repubblica RETEQUATTRO * " QUARTA REPUBBLICA " : « TESTIMONIANZE inedite SULLA SENTENZA DELLA CASSAZIONE CONTRO BERLUSCONI / TRA GLI OSPITI GIORGIA MELONI E GIOVANNI TOTI agenzia giornalistica opinione Zaniolo al rientro: è lui l'unica speranza della Roma

Nei programmi che faceva sul suo letto della clinica in cui fu operato per ricostruire il legamento crociato, il 5 luglio era un giorno anonimo, a metà tra i quarti di finali e le semifinali di un Eur ...

Ma Gattuso che pensa del mercato?

Il Napoli è quinto accanto ad una Roma dissennata e disastrata. È molto probabile che possa staccarla. Il primo motivo è offerto dalla Champions: l’8 agosto che la gara di ritorno con il Barcellona pe ...

Nei programmi che faceva sul suo letto della clinica in cui fu operato per ricostruire il legamento crociato, il 5 luglio era un giorno anonimo, a metà tra i quarti di finali e le semifinali di un Eur ...Il Napoli è quinto accanto ad una Roma dissennata e disastrata. È molto probabile che possa staccarla. Il primo motivo è offerto dalla Champions: l’8 agosto che la gara di ritorno con il Barcellona pe ...