Pulgar un cecchino: undici realizzazioni di fila dal dischetto (Di lunedì 6 luglio 2020) In questa stagione, Erick Pulgar ha collezionato 33 presenze tra campionato e Coppa Italia con la maglia della Fiorentina. Il tutto condito da sei reti e sei assist. In ordine di tempo, risalta agli occhi la doppietta di ieri sera nella gara contro il Parma: le sue due reti (entrambe da calcio di rigore) hanno permesso alla Viola di prendere una grande boccata d’ossigeno, balzando a quota 34 punti in classifica. I gol dal dischetto messi a segno in modo consecutivo, grazie alle due realizzazioni di ieri, sono arrivati a quota 11. L’ultimo errore risale al mese di gennaio del 2018. Una lunga lista quella dei portieri battuti nell’uno contro uno dagli undici metri, come per esempio: Consigli, Cragno, Sirigu, Meret, Sorrentino e Donnarumma. Foto: Twitter ufficiale Fiorentina L'articolo Pulgar un cecchino: undici realizzazioni di fila dal dischetto proviene da ... Leggi su alfredopedulla

