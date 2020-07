Pd, via alla due giorni a Napoli tra ministri e non solo. Sabato De Luca (Di lunedì 6 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Più big di De Luca…”, scherzano gli organizzatori Pd a lavoro in queste ore per la Conferenza programmatica che si terrà il 10 e 11 luglio all’Ippodromo di Agnano. In scaletta parlamentari e ministri, tra cui Gaetano Manfredi, Giuseppe Provenzano e Vincenzo Amendola. Per il gran finale l’intervento Sabato pomeriggio del Governatore, Vincenzo De Luca. Ad aprire invece sarà venerdì il presidente Pd, Paolo Mancuso, giorno in cui interverrà anche il vicepresidente della Regione Campania, Fulvio Bonavitacola. “Idea Napoli” – il nome scelto per la due giorni dem – vedrà 18 tavoli tematici: da quello sulla Scuola, presieduto dalla professoressa universitaria Maria Luisa Iavarone, mamma di Arturo – il ragazzo accoltellato da una baby gang nel 2017 a ... Leggi su anteprima24

team_world : Al via la #WatermelonSugarWeek su Spotify! Scopri come partecipare alla settimana interamente dedicata all'ascolto… - eziomauro : Zaky scrive alla famiglia: 'Sto bene, mi mancate' - Sport_Mediaset : #Milan, #Szoboszlai si complimenta via social: like alla vittoria sulla #Lazio. #SportMediaset - francang1950 : Dallo sbarco alla maturità con 100, i docenti lanciano una raccolta fondi per Nicolas: 'Merita di f… - OpenFiberIT : Sono in via di chiusura i cantieri che collegheranno 18mila UI alla rete #FTTH di #OpenFiber nel @comunevercelli. U… -

Ultime Notizie dalla rete : via alla Jesi, in bici sull'Asse Sud: via alla progettazione Centropagina Decreto Rilancio, altri 15 milioni di euro per la Card cultura

Card cultura: altri 15 milioni di euro con il decreto Rilancio. “Nel decreto Rilancio, in via di approvazione alla Camera per poi passare al vaglio del Senato, abbiamo incrementato di ulteriori 15 ...

Vallefiorita, al via il progetto “Fratello Libro, Sorella parola”

È tutto pronto a Vallefiorita dove sta per partire il progetto “Fratello Libro, Sorella parola”. La cittadina del cosentino, dopo essere stata nominata “Città che legge 2020-2021 dal Ministero dei ben ...

Card cultura: altri 15 milioni di euro con il decreto Rilancio. “Nel decreto Rilancio, in via di approvazione alla Camera per poi passare al vaglio del Senato, abbiamo incrementato di ulteriori 15 ...È tutto pronto a Vallefiorita dove sta per partire il progetto “Fratello Libro, Sorella parola”. La cittadina del cosentino, dopo essere stata nominata “Città che legge 2020-2021 dal Ministero dei ben ...