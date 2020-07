Osimhen, countdown Napoli. Tra smentite, goffe risalite e cifre gonfiate (Di lunedì 6 luglio 2020) Victor Osimhen e il Napoli. Ormai siamo a quasi due mesi dalle prime, clamorose, mosse del club azzurro in direzione dell’attaccante ormai in uscita al Lille. Negli ultimi giorni, anzi, nelle ultime ore, ne abbiamo sentite di tutti i colori. Anche che Osimhen dovrebbe riflettere ancora, quando si tratta soltanto di andare a chiudere gli accordi con il Lille, che chiede 50 milioni più bonus. Non ci risulta proprio che l’operazione si possa perfezionare in cambio del cartellino di Ounas e 40 milioni, voce destituita di fondamento. Il Lille vuole fare cassa: Ounas piace, ma prima il cash. E Gabriel piace al Napoli, molto, ma prima Osimhen. Sulla storia delle perplessità di Osimhen hanno esagerato: se avesse dubbi su Napoli, li avrebbe manifestati dopo la 48 ore molto intensa in città. Invece era molto entusiasta. Ripetiamo: ora conta la definizione ... Leggi su alfredopedulla

Ultime Notizie dalla rete : Osimhen countdown Osimhen, countdown Napoli. Tra smentite, goffe risalite e cifre gonfiate alfredopedulla.com Sportitalia - Osimhen, Giuntoli corre per chiudere: il Covid ha rallentato l’affare

Victor Osimhen ed il Napoli, ormai ci siamo. Sembra sia tutto pronto per l'affondo definitivo da parte del club di De Laurentiis. Victor Osimhen ed il Napoli, ormai ci siamo. Sembra sia tutto pronto p ...

SPORTITALIA - Napoli, Giuntoli accelera per Osimhen, la prossima settimana si potrebbe chiudere

Un colpo sensazionale, il Napoli ora corre. Victor Osimhen sarebbe/sarà uno degli affari più importanti dell’intera sessione di calciomercato, non soltanto l’investimento più costoso dell’era De Laure ...

Victor Osimhen ed il Napoli, ormai ci siamo. Sembra sia tutto pronto per l'affondo definitivo da parte del club di De Laurentiis. Victor Osimhen ed il Napoli, ormai ci siamo. Sembra sia tutto pronto p ...Un colpo sensazionale, il Napoli ora corre. Victor Osimhen sarebbe/sarà uno degli affari più importanti dell’intera sessione di calciomercato, non soltanto l’investimento più costoso dell’era De Laure ...