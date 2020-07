Notte folle a Milano, ubriachi salgono in cima all’Arco della Pace -Video (Di lunedì 6 luglio 2020) Milano protagonista di un gesto folle nella Notte tra sabato e domenica. Un gruppo di ragazzi si arrampica sull’arco della Pace. Necessario l’intervento della Polizia La movida milanese è una delle più famose nel panorama nazionale, ma nella Notte tra sabato e domenica si nel capoluogo lombardo si è potuto assistere ad un gesto folle ed estremo. Infatti, un gruppo di ragazzi sono saliti in cima all’Arco della Pace e si sono messi seduti cantando ed urlando. La gente, naturalmente attirata dal gesto dei ragazzi, si è posta sotto l’arco facendo foto e Video sia della scalata che dei ragazzi in cima. A fermare il tutto è dovuta intervenire la Polizia. I ragazzi essendo ubriachi hanno rischiato grosso di perdere l’equilibrio e cadere da un’altezza di 25 metri. Uno dei ragazzi è stato denunciato. ... Leggi su bloglive

Milano protagonista di un gesto folle nella notte tra sabato e domenica. Un gruppo di ragazzi si arrampica sull’arco della pace. Necessario l’intervento della Polizia La movida milanese è una delle pi ...

