Milan-Juventus, la conferenza di Pioli: “Servirà uno sforzo straordinario” (Di lunedì 6 luglio 2020) Potrebbe diventare il Milan il giudice imparziale della lotta scudetto. Pioli dà ma potrebbe togliere. Il riferimento è alla vittoria dei rossoneri contro la Lazio nell’ultimo turno, che ha permesso di allungare in classifica a Ronaldo e compagni. Ora il vantaggio è di sette punti, domani potrebbe allungarsi o ridursi. Dipende tutto dal Milan. Il martedì’ di campionato si chiuderà infatti con la sfida tra Milan e Juve, che segna un altro crocevia importante per la corsa scudetto. Una vittoria rossonera potrebbe aprire tutto, al contrario una sconfitta, a maggior ragione se corroborata da un inciampo laziale nel pomeriggio, chiuderebbe di fatto i giochi per l’assegnazione del campionato. Pioli: “Ibra il più forte che ho allenato” In conferenza stampa Stefano Pioli ha presentato la sfida co la Juve di domani sera: ... Leggi su italiasera

