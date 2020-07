Meteo, le previsioni di martedì 7 luglio. VIDEO (Di lunedì 6 luglio 2020) Finora l'estate è stata piuttosto fiacca: non sono mancate belle giornate di sole e temperature elevate ma i record di caldo, al momento, non si sono visti. In settimana l’anticiclone si riprenderà la scena, come è normale in questo periodo dell’anno. Durante il giorno le temperature saranno in aumento e toccheranno i 33-34 gradi. Ma il caldo non sarà rovente e non è prevista nessuna ondata di calore eccezionale. Martedì dal primo mattino un blitz temporalesco interesserà le regioni di Nord-Est, dapprima sulle Alpi e Prealpi per poi scendere fino in pianura. E in arrivo una sfuriata di bora sul golfo di Trieste ma sarà di breve durata. Le previsioni al Nord Temporali nella notte e al primo mattino su Friuli Venezia Giulia, Veneto fino all’Emilia. Tempo decisamente più soleggiato sulle regioni ... Leggi su tg24.sky

Possibili forti temporali sono attesi in Veneto, così il Centro funzionale decentrato della protezione civile ha emesso un nuovo avviso dichiarando lo stato di attenzione idrogeologica dalle ore 16 di ...

L’anticiclone africano non riesce a imporsi con forza sul nostro Paese. Giornate soleggiate e molto calde, tipiche del mese di luglio, sono alternate da veloci blitz temporaleschi e aria più instabile ...

