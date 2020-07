Luca Zaia avverte: “Se un positivo va in giro c’è il carcere e l’arresto” (Di lunedì 6 luglio 2020) “Se un positivo va in giro c’è il carcere e l’arresto, si sappia. Ho chiesto un aiuto al governo a darci una mano sul fronte delle sanzioni”. Così il governatore del Veneto Luca Zaia che oggi ha presentato la nuova ordinanza regionale. Quest’ultima “non prevede nuovi lockdown ma è pensata per essere ancora più efficace negli isolamenti fiduciari dei positivi al Covid 19 e nell’individuazione dei contatti”. “Dal primo luglio – ha continuato Zaia – abbiamo registrato 28 contagi su un totale di 5 milioni di veneti., un’inezia, ma di questi 28 ben 15 dono di importazione e coinvolgono cittadini stranieri. Il vero tema oggi è questo: sta decollando in tutte le regioni e in molti paesi il problema del virus importato dall’estero. Il vero pericolo oggi è proprio quello del ... Leggi su sportface

SirDistruggere : “Parlo come un virologo? Non sono un super esperto, ma ho fatto due anni di veterinaria, un po' me ne intendo'. Luca Zaia - e_cappelletti : ELEZIONI REGIONALI, LUCA ZAIA HA UN NUOVO SFIDANTE: PRESENTATO IL CANDIDATO M5S - SarucciaPifry : RT @SirDistruggere: “Parlo come un virologo? Non sono un super esperto, ma ho fatto due anni di veterinaria, un po' me ne intendo'. Luca Z… - carloarbini51 : RT @CalaminiciM: “ parlo come virologo? Me ne intendo :ho fatto due anni di veterinaria “ Luca Zaia Esattamente come me che sono una piani… - MattiA3003 : RT @SirDistruggere: “Parlo come un virologo? Non sono un super esperto, ma ho fatto due anni di veterinaria, un po' me ne intendo'. Luca Z… -